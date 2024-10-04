ГУР кібератакувало ресурси постачальників російської армії – джерело

Головне управління розвідки (Фото: пресслужба ГУР)

Кіберфахівці Головного управління розвідки Міністерства оборони атакували низку ворожих онлайн-ресурсів, що мають відношення до забезпечення окупаційної армії або відстежування переміщення людей в Росії. Про це LIGA.net повідомив співрозмовник в українській розвідці.

За його словами, внаслідок операції зокрема було отримано дані ресурсу Округ. Ця організація є постачальниками військового спорядження й уніформи для Міністерства оборони держави-агресорки.

Крім того, атаковано ресурс бронювання готелів й отримано доступ до даних користувачів, зокрема військових, які бронюють житло на території Росії. Серед інших уражено ресурс Госпатент, що містить базу даних зареєстрованих патентів і може становити інтерес для воєнної розвідки.

Усі вказані ресурси діють в інтересах держави-агресора та сприяють окупаційній армії. На атакованих ресурсах зʼявилося зображення сови над ліквідованим агресором.

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net

Фото: джерело LIGA.net