Унаслідок успішної операції Головного управління розвідки Міністерства оборони виведено з ладу корабель Балтійського флоту Збройних сил Росії "Олександр Обухов". Про це повідомила пресслужба ГУР і опублікувала відповідне відео.

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Корабель, який базувався у місті Балтійськ Калінінградської області РФ та мав виходити на бойове чергування, зазнав пошкоджень. У газоході до двигуна з’явився отвір, унаслідок чого туди потрапила вода.

Тепер російський корабель став на капітальний ремонт, і це може виявитись серйозною проблемою ― пошкоджений двигун М-503 доволі дефіцитна річ. Ремонт ключової установки на кораблі технічно складний та коштує дорого, зазначили в ГУР.

У розвідці наголосили, що виведений з ладу ворожий корабель у липні цього року проходив ремонтні роботи у місті Санкт-Петербург. "Олександр Обухов" ― вже другий виведений з ладу корабель Балтійського флоту ЗС Росії за останні пів року.

ДОВІДКА. "Олександр Обухов" – базовий тральник проєкту 12700, шифр "Олександрит", призначений для пошуку та знищення мін в акваторіях військово-морських баз на безпечній для корабля дистанції. Спроєктований Центральним морським конструкторським бюро "Алмаз" для потреб ВМФ Росії. Закладений у вересні 2011 року на Середньо-Невському суднобудівному заводі в Санкт-Петербурзі, спущений на воду у 2014 році.

У ГУР повідомили, що 7 квітня 2024 року на території військово-морської бази Росії у місті Балтійськ внаслідок пожежі виведено з ладу ракетний корабель "Серпухов".

Речник ВМС Плетенчук заявив, що корабель буде важко відновити, оскільки "крім кабелів, металу та екіпажу, російського там мало".

9 квітня Юсов заявив, що Росія хотіла перекинути ракетний корабель "Серпухов" до Чорного моря.

3 липня стало відомо, що виведення з ладу одного із найсучасніших ракетних катерів РФ "Серпухов" було спецоперацією Сил безпеки й оборони.