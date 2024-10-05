Украинские пограничники показали эксклюзивные кадры боев за газодобывающие башни вблизи острова Змеиный в Черном море, сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

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Спецназовцы ГНСУ отвоевывают газодобывающие платформы вместе с подразделениями Главного управления разведки. Как отмечают в пресс-службе, "титаническими" усилиями украинским воинам удалось вернуть под контроль часть этих объектов, которые для Украины выполняют роль "морских крепостей". А это позволит контролировать значительную часть акватории и усиливать оборону, отмечают в пограничной службе.

"Мы четко понимаем, что вокруг нас – наше море, под ним – наши недра. И они принадлежат Украине и ее народу", — сказал один из спецназовцев.

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