Українські прикордонники відбили в окупантів газові вишки біля Зміїного – відео
Українські прикордонники показали ексклюзивні кадри боїв за газовидобувні вежі поблизу острова Зміїний в Чорному морі, повідомляє пресслужба Державної прикордонної служби.
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Спецпризначенці ДПСУ відвойовують газовидобувні платформи разом з підрозділами Головного управління розвідки. Як зазначають у пресслужбі, "титанічними" зусиллями українським воїнам вдалося вернути під контроль частину цих обʼєктів, які для України виконують роль "морських фортець". А це дасть змогу контролювати значну частину акваторії та посилювати оборону, зазначають у прикордонній службі.
"Ми чітко розуміємо, навколо нас – наше море, під ним – наші надра. І вони належать Україні та її народові", — сказав один із спецпризначенців.
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