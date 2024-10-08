Прикордонники показали відео відбиття однієї з наймасованіших атак Росії на Харківщині

Кадри знищення броньованої техніки противника (Скриншот із відео)

Українські прикордонники показали відео відбиття" однієї з наймасованіших" ворожих атак у Харківській області. Ексклюзивні кадри опублікувала пресслужба Державної прикордонної служби.

У ДПСУ не уточнили, коли саме відбувся бій.

"50 одиниць броньованої техніки противника йшло на Куп’янський напрямок. Та бійці бригади "Помста" були підготовлені. Під час відбиття ворожого штурму прикордонники ліквідували майже всіх окупантів, а тих, хто вижив – взяли у полон", – йдеться в повідомленні військових.

Уточнюється, що серед полонених виявився окупант родом із Сибіру, з Іркутської області. Він не чинив спротиву на відміну від командира, який намагався кинути гранату в бік українських військових.

На допиті він також повідомив, що з 24 окупантів до місця призначення дісталося лише 14. За словами прикордонників, з них вижив тільки полонений, якого допитують на відео.