Росія вдарила балістикою по судну під прапором Палау в порту Одеси: є загиблий і поранені
Увечері в понеділок, 7 жовтня, росіяни атакували Одесу балістичними ракетами, унаслідок влучань є загиблий і поранені. Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
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За його даними, ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою окупанти влучили у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.
Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеня тяжкості, один – легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.
- Вранці 6 жовтня МВС повідомило, що через російський дроновий удар в Одеській області було пошкоджено цивільну інфраструктуру, включно зі складськими приміщеннями та вантажними автомобілями.
- Того самого дня стало відомо, що через російську атаку "Іскандером-М" було пошкоджено суховантажне цивільне судно.