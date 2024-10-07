Росія вдарила балістикою по судну під прапором Палау в порту Одеси: є загиблий і поранені

Одеса (Ілюстративне фото: Depositphotos)

Увечері в понеділок, 7 жовтня, росіяни атакували Одесу балістичними ракетами, унаслідок влучань є загиблий і поранені. Про це повідомив глава Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

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За його даними, ціллю агресора стала портова інфраструктура. Балістичною ракетою окупанти влучили у цивільне судно під прапором Палау. Загинув 60-річний українець, працівник приватної компанії, що обробляє вантажі.

Ще пʼятеро іноземних громадян постраждали. Четверо з них у стані середнього ступеня тяжкості, один – легкого. Наразі їм надається необхідна медична допомога.