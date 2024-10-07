РФ ударила баллистикой по судну под флагом Палау в порту Одессы: есть погибший и раненые

Одесса (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером в понедельник, 7 октября, россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами, в результате попаданий есть погибший и раненые. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

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По его данным, целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой оккупанты попали в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы.

Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один – легкой. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь.