РФ ударила баллистикой по судну под флагом Палау в порту Одессы: есть погибший и раненые
Вечером в понедельник, 7 октября, россияне атаковали Одессу баллистическими ракетами, в результате попаданий есть погибший и раненые. Об этом сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
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По его данным, целью агрессора стала портовая инфраструктура. Баллистической ракетой оккупанты попали в гражданское судно под флагом Палау. Погиб 60-летний украинец, работник частной компании, обрабатывающей грузы.
Еще пятеро иностранных граждан пострадали. Четверо из них в состоянии средней степени тяжести, один – легкой. Сейчас им предоставляется необходимая медицинская помощь.
- Утром 6 октября МВД сообщило, что из-за российского дронового удара в Одесской области была повреждена гражданская инфраструктура, включая складские помещения и грузовые автомобили.
- В тот же день стало известно, что из-за российской атаки "Искандером-М" было повреждено сухогрузное гражданское судно.