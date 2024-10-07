Россияне ударили по Славянску: есть погибший и раненые, в частности дети – фото
Вечером в понедельник, 7 октября, российские захватчики ударили по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.
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По его словам, в результате атаки погиб один человек. Еще шестеро, в том числе двое детей, получили ранения.
Кроме того, повреждены шесть многоэтажек, предприятие, административное здание и два автомобиля.
Национальная полиция уточнила, что оккупанты ударили по городу около 17:00. Предварительно, они использовали бомбы УМПБ Д-30СН.
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