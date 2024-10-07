Россияне ударили по Славянску: есть погибший и раненые, в частности дети – фото
Последствия атаки (Фото: Донецкая ОВА)

Вечером в понедельник, 7 октября, российские захватчики ударили по городу Славянск Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

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По его словам, в результате атаки погиб один человек. Еще шестеро, в том числе двое детей, получили ранения.

Кроме того, повреждены шесть многоэтажек, предприятие, административное здание и два автомобиля.

Национальная полиция уточнила, что оккупанты ударили по городу около 17:00. Предварительно, они использовали бомбы УМПБ Д-30СН.

Россияне ударили по Славянску: есть погибший и раненые, в частности дети – фото
Фото: Национальная полиция
Россияне ударили по Славянску: есть погибший и раненые, в частности дети – фото
Фото: Национальная полиция
Россияне ударили по Славянску: есть погибший и раненые, в частности дети – фото
Фото: Национальная полиция
Россияне ударили по Славянску: есть погибший и раненые, в частности дети – фото
Фото: Донецкая ОВА
Россияне ударили по Славянску: есть погибший и раненые, в частности дети – фото
Фото: Донецкая ОВА
  • 6 октября оккупанты нанесли авиаудар по Константиновке – есть погибший и раненые.
  • 7 октября россияне снова ударили авиабомбой по Константиновке – ранены четверо гражданских, есть повреждения.
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