РФ ударила по Херсону: 20 пострадавших, уничтожена школа и поврежден детский сад – фото
Утром россияне ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по центральному району Херсона – 20 пострадавших, есть повреждения. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.
Пострадали два ребенка двух и четырех лет, 18 раненых в медучреждениях – среди пострадавших девять женщин от 34 до 76 лет и девять мужчин в возрасте от 18 до 71-го, написал Мрочко.
Из-за удара фактически уничтожено здание школы, поврежден детский сад, по меньшей мере 14 многоэтажек, а также пять автомобилей, сообщила Национальная полиция.
В ночь на 7 октября враг направил на Киев беспилотники, что стало уже четвертой атакой на столицу с начала октября. Местные власти сообщили, что в воздушном пространстве Киева было обнаружено около 15 БпЛА, все сбили.
Также известно о попадании российской ракеты в предприятие в Павлограде. Раненых не было.
Утром оккупационные войска атаковали ракетами Киев. Предварительно обломки упали в Соломенском районе города.
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