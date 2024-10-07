Утром россияне ударили четырьмя управляемыми авиабомбами по центральному району Херсона – 20 пострадавших, есть повреждения. Об этом сообщил глава городской военной администрации Роман Мрочко.

Пострадали два ребенка двух и четырех лет, 18 раненых в медучреждениях – среди пострадавших девять женщин от 34 до 76 лет и девять мужчин в возрасте от 18 до 71-го, написал Мрочко.

Из-за удара фактически уничтожено здание школы, поврежден детский сад, по меньшей мере 14 многоэтажек, а также пять автомобилей, сообщила Национальная полиция.

Фото: Национальная полиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция

Фото: Нацполиция