Вранці росіяни вдарили чотирма керованими авіабомбами по центральному району Херсона – 20 постраждалих, є пошкодження. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.

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Постраждали дві дитини двох та чотирьох років, 18 поранених у медзакладах – серед потерпілих дев'ять жінок від 34 до 76 років та дев'ять чоловіків віком від 18 до 71-го, написав Мрочко.

Через удар фактично знищено будівлю школи, пошкоджено дитячий садочок, щонайменше 14 багатоповерхівок, а також п’ять автомобілів, повідомила Національна поліція.

Фото: Національна поліція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція