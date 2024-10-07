Вранці Росія вдарила по Херсону: 20 постраждалих, знищено школу та пошкоджено дитячий садочок – фото
Вранці росіяни вдарили чотирма керованими авіабомбами по центральному району Херсона – 20 постраждалих, є пошкодження. Про це повідомив очільник міської військової адміністрації Роман Мрочко.
Постраждали дві дитини двох та чотирьох років, 18 поранених у медзакладах – серед потерпілих дев'ять жінок від 34 до 76 років та дев'ять чоловіків віком від 18 до 71-го, написав Мрочко.
Через удар фактично знищено будівлю школи, пошкоджено дитячий садочок, щонайменше 14 багатоповерхівок, а також п’ять автомобілів, повідомила Національна поліція.
У ніч проти 7 жовтня ворог спрямував на Київ безпілотники, що стало вже четвертою атакою на столицю з початку жовтня. Місцева влада повідомила, що у повітряному просторі Києва було виявлено близько 15 БпЛА, усі збили.
Також відомо щодо влучання російської ракети у підприємство в Павлограді. Поранених не було.
Вранці окупаційні війська атакували ракетами Київ. Попередньо, уламки впали у Солом'янському районі міста.
Через російський нічний обстріл на Харківщині було пошкоджено залізничну колію – тимчасово зупинено рух електропотягів.
Росіяни атакували дронами Суми – постраждали чотири людини, зокрема одна дитина, є руйнування, була пожежа.
- Росіяни вдарили авіабомбою по Костянтинівці Донецької області – поранено чотирьох цивільних, є пошкодження.