Росіяни вдарили по Слов'янську: є загиблий і поранені, зокрема діти – фото
Наслідки атаки (Фото: Донецька ОВА)

Увечері в понеділок, 7 жовтня, російські загарбники вдарили по місту Слов'янськ Донецької області. Про це повідомив очільник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

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За його словами, унаслідок атаки загинула одна людина. Ще шестеро, зокрема двоє дітей, отримали поранення.

Крім того, пошкоджено шість багатоповерхівок, підприємство, адміністративну будівлю і два автомобілі.

Національна поліція уточнила, що окупанти вдарили по місту близько 17:00. Попередньо, вони використали бомби УМПБ Д-30СН.

Росіяни вдарили по Слов'янську: є загиблий і поранені, зокрема діти – фото
Фото: Національна поліція
Росіяни вдарили по Слов'янську: є загиблий і поранені, зокрема діти – фото
Фото: Національна поліція
Росіяни вдарили по Слов'янську: є загиблий і поранені, зокрема діти – фото
Фото: Національна поліція
Росіяни вдарили по Слов'янську: є загиблий і поранені, зокрема діти – фото
Фото: Донецька ОВА
Росіяни вдарили по Слов'янську: є загиблий і поранені, зокрема діти – фото
Фото: Донецька ОВА
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