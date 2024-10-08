Россияне ударили по многоэтажке в Харькове: есть погибший и раненые

Предварительно есть попадание в Киевском районе города

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Вечером во вторник, 8 октября, россияне ударили управляемой авиабомбой по Харькову. Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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Терехов сообщил, что оккупанты ударили по многоэтажке в Киевском районе.

"По предварительной информации, в результате вражеского удара по Харькову есть один погибший. Информация уточняется", — написал мэр города.

В то же время Синегубов добавил, что, по предварительным данным, есть пострадавшие, не уточнив их количество.

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