Росія обстріляла будівлю пожежно-рятувальної частини у Краматорську – фото наслідків
Вранці 6 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську Донецької області, пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.
"Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража", – йдеться у повідомленні.
Рятувальники та інші люди не постраждали.
У неділю, 22 вересня, росіяни атакували Краматорськ – поранили п'ятьох людей, зокрема у тяжкому стані перебуває 16-річна дівчина. Опівдні наступного дня росіяни ще раз вдарили по місту – загинула жінка, поранено трьох осіб.
Внаслідок атаки на Краматорськ 25 вересня було відомо про двох загиблих та щонайменше 12 поранених, серед них троє дітей.