Росія обстріляла будівлю пожежно-рятувальної частини у Краматорську – фото наслідків

Рятувальники та інші люди не постраждали, наголосили правоохоронці

Наслідки російського удару по Краматорську (Фото: МВС)

Вранці 6 жовтня російські окупаційні війська завдали удару по Краматорську Донецької області, пошкоджено пожежно-рятувальну частину. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

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"Під ворожий вогонь потрапила будівля державної пожежно-рятувальної частини. Вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон будівлі та ворота гаража", – йдеться у повідомленні.

Рятувальники та інші люди не постраждали.

Фото: МВС

Фото: МВС

Фото: МВС

У неділю, 22 вересня, росіяни атакували Краматорськ – поранили п'ятьох людей, зокрема у тяжкому стані перебуває 16-річна дівчина. Опівдні наступного дня росіяни ще раз вдарили по місту – загинула жінка, поранено трьох осіб.

Внаслідок атаки на Краматорськ 25 вересня було відомо про двох загиблих та щонайменше 12 поранених, серед них троє дітей.