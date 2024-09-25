Росіяни вдарили по Краматорську трьома КАБами – двоє загиблих, серед постраждалих діти
Росіяни вдарили по Краматорську Донецької області – відомо про двох загиблих, щонайменше 12 поранених, серед них — троє дітей. Про це повідомив голова обладміністрації Вадим Філашкін.
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Удар окупантів стався вдень 25 вересня – РФ скинула три керовані авіабомби, через що загинули двоє людей й було поранено щонайменше 12, написав він.
Серед постраждалих — троє дітей, зауважив посадовець.
Обстеження місця російського злочину триває:
У неділю, 22 вересня, росіяни атакували Краматорськ – поранили п'ятьох людей, зокрема у тяжкому стані перебуває 16-річна дівчина. Опівдні наступного дня росіяни ще раз вдарили по місту – загинула жінка, поранено трьох осіб.
- 24 вересня окупанти вдарили по Покровську – в епіцентрі вибуху вчергове опинилася житлова забудова, загинули двоє людей.
Вдень того ж дня окупанти масовано атакували Харків КАБами. Унаслідок ударів загинули три людини. Ще понад 30 осіб отримали поранення.
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