Росіяни вдарили по житловому сектору Покровська – загинуло двоє людей
Росіяни вдарили по Покровську Донецької області – в епіцентрі вибуху вчергове опинилася житлова забудова, загинуло двоє людей, повідомила обласна прокуратура. Нижче у новині є, хоча й цензуровані, але фото із тілами загиблих, 18+.
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За даними правоохоронців, окупанти обстріляли Покровськ близько 16:30 – попередньо, загарбники завдали удару з використанням артилерії.
Через влучання по території приватного сектора двоє чоловіків отримали травми, несумісні з життям, – обидва на момент обстрілу перебували поблизу домоволодіння, пише облпрокуратура.
Також через удар пошкоджено житлові будинки та автомобілі, правоохоронці розпочали розслідування.
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- 10 вересня 2024 року росіяни обстріляли Покровськ і пошкодили газорозподільчу станцію – без газу лишилося близько 28 000 осіб, а згодом РФ вдарила по селу Гнатівка, де вбила чоловіка та поранила його дружину. 12 вересня стало відомо, що в результаті російських обстрілів перебито водопостачання до Покровська. 14 вересня загарбники остаточно зруйнували шляхопровід "Східний", який з'єднував південну та північну частини міста.
У неділю 22 вересня росіяни атакували Краматорськ Донецької області – поранили п'ятьох людей, зокрема у тяжкому стані перебуває 16-річна дівчина. Опівдні наступного дня росіяни ще раз вдарили по місту – загинула жінка, поранено трьох осіб.
- 24 вересня у Харкові окупанти вдарили по багатоповерховому будинку та по хлібопекарському підприємству – загинуло троє людей, 31 постраждалий.
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