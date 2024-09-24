Росіяни вдарили по житловому сектору Покровська – загинуло двоє людей

Також через удар пошкоджено житлові будинки та автомобілі

Покровськ (Фото: речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин)

Росіяни вдарили по Покровську Донецької області – в епіцентрі вибуху вчергове опинилася житлова забудова, загинуло двоє людей, повідомила обласна прокуратура. Нижче у новині є, хоча й цензуровані, але фото із тілами загиблих, 18+.

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За даними правоохоронців, окупанти обстріляли Покровськ близько 16:30 – попередньо, загарбники завдали удару з використанням артилерії.

Через влучання по території приватного сектора двоє чоловіків отримали травми, несумісні з життям, – обидва на момент обстрілу перебували поблизу домоволодіння, пише облпрокуратура.

Також через удар пошкоджено житлові будинки та автомобілі, правоохоронці розпочали розслідування.

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

Фото: Донецька обласна прокуратура

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