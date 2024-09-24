Россияне ударили по жилому сектору Покровска – погибли два человека

Также из-за удара повреждены жилые дома и автомобили

Покровск (Фото: спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин)

Россияне ударили по Покровску Донецкой области – в эпицентре взрыва в очередной раз оказалась жилая застройка, погибли два человека, сообщила областная прокуратура. Ниже в новости есть, хоть и цензурированные, но фото с телами погибших, 18+.

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По данным правоохранителей, оккупанты обстреляли Покровск около 16:30 – предварительно, захватчики нанесли удар с использованием артиллерии.

Из-за попадания по территории частного сектора двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью, – оба на момент обстрела находились вблизи домовладения, пишет облпрокуратура.

Также из-за удара повреждены жилые дома и автомобили, правоохранители начали расследование.

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

Фото: Донецкая областная прокуратура

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