Россияне ударили по жилому сектору Покровска – погибли два человека
Россияне ударили по Покровску Донецкой области – в эпицентре взрыва в очередной раз оказалась жилая застройка, погибли два человека, сообщила областная прокуратура. Ниже в новости есть, хоть и цензурированные, но фото с телами погибших, 18+.
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По данным правоохранителей, оккупанты обстреляли Покровск около 16:30 – предварительно, захватчики нанесли удар с использованием артиллерии.
Из-за попадания по территории частного сектора двое мужчин получили травмы, несовместимые с жизнью, – оба на момент обстрела находились вблизи домовладения, пишет облпрокуратура.
Также из-за удара повреждены жилые дома и автомобили, правоохранители начали расследование.
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- 10 сентября 2024 года россияне обстреляли Покровск и повредили газораспределительную станцию – без газа осталось около 28 000 человек, а впоследствии РФ ударила по селу Игнатовка, где убила мужа и ранила его жену. 12 сентября стало известно, что в результате российских обстрелов перебито водоснабжение в Покровск. 14 сентября захватчики окончательно разрушили путепровод "Восточный", соединявший южную и северную части города.
В воскресенье 22 сентября россияне атаковали Краматорск Донецкой области – ранили пятерых человек, в том числе в тяжелом состоянии находится 16-летняя девушка. В полдень на следующий день россияне еще раз ударили по городу – погибла женщина, ранены три человека.
- 24 сентября в Харькове оккупанты ударили по многоэтажному дому и по хлебопекарному предприятию – погибли три человека, 31 пострадавший.
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