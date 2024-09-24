Российская атака дронами в Полтавской области оставила без света 20 населенных пунктов

Обломками также повреждена энергетическая инфраструктура в Полтавской области, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов

Энергетик (Фото: ЕРА)

В ночь на 24 сентября российские оккупанты атаковали дронами Полтавскую область, падение обломков повлекло за собой повреждение энергетического объекта. Об этом сообщил глава Полтавской областной военной администрации Филипп Пронин.

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По его словам, в Миргородском районе работала противовоздушная оборона. Обломки сбитого "шахеда" повредили несколько частных домов, люди не пострадали.

"Обломками также повреждена энергетическая инфраструктура в Полтавской области, в результате чего без света остались 20 населенных пунктов. Привлечены все соответствующие службы для ликвидации последствий. Ситуация на контроле", – добавил Пронин.

Всего ночью россияне атаковали Украину 85 разными средствами воздушного нападения: дронами и ракетами. Силы ПВО сбили 66 "шахедов" в пределах восьми областей.

22 сентября 2024 россияне атаковали Хмельницкий и энергетический объект в Полтавской области, люди тогда не пострадали.

На прошлой неделе президент Зеленский собирал важную Ставку, на которой обсуждали вопрос защиты украинской энергетики зимой.

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