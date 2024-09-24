Ночью сбили 66 "шахедов". Военные рассказали, что делать, если нашли нечто похожее на БпЛА

Основными направлениями удара были север и центр Украины, Россия атаковала 85 разными средствами воздушного нападения

Охота на ''шахеды'' (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 24 сентября российские оккупационные войска атаковали Украину 85 средствами воздушного нападения: ракетами разного типа и ударными беспилотниками. Силам противовоздушной обороны удалось сбить 66 "шахедов", сообщили в командовании Воздушных сил.

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По данным военных, враг запустил одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Ростовской области, две управляемые авиационные ракеты Х-59/69 из Брянской области, одну ракету неизвестного типа из Курской области и 81 ударный беспилотник типа Shahed.

Основными направлениями ударов были север и центр Украины.

Украинские военные сбили 66 российских дронов в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской областях. Еще 13 беспилотников "потерялись" в нескольких областях Украины.

Воздушные силы призывали украинцев при обнаружении подозрительных предметов, похожих на беспилотники, не принимать самостоятельные меры, а немедленно сообщать правоохранительным органам или местной военной администрации.

Вечером 21 сентября россияне ударили по Харькову: авиабомбой попали по жилой многоэтажке. Утром стало известно, что россияне ударили ФАБ-250, пострадал 21 человек, в том числе трое несовершеннолетних.

Вечером в понедельник, 23 сентября, россияне нанесли удары по Запорожью, в результате чего погиб один человек.

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