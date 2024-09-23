Благодаря ИИ защитники еженедельно обнаруживают 12 000 единиц техники РФ – Минобороны

Иллюстративное фото: 117 бригада

Силы обороны каждую неделю обнаруживают 12 000 единиц российской техники благодаря платформе искусственного интеллекта (ИИ) Avengers, разработанной Центром инноваций Министерства обороны. Об этом сообщила заместитель главы МО по цифровизации Екатерина Черногоренко.

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Такой результат достигается благодаря автоматическому анализу видео с беспилотников и стационарных камер – с помощью ИИ-платформы операторы могут принимать решения быстрее и эффективнее, причем риск ошибок из-за усталости уменьшается, поясняют в министерстве.

"Платформа Avengers, разработанная Центром инноваций Минобороны, уникальна в мире по объему видеоданных с вражеской техникой. Мы продолжаем развивать Avengers и другие ИИ-решения, чтобы обеспечить нашим военным преимущество. В дальнейшем планируем расширить облачные возможности платформы, а также интегрировать ИИ-решения на беспилотники", – отметила Черногоренко.

Отмечается, что Центр продолжает обучать эту ИИ-модель на новых данных – таким образом, можно совершенствовать качество распознавания разнообразной российской техники, даже в сложных условиях. В частности, речь идет о танках, спрятанных в лесных массивах, или боевых машинах пехоты, двигающихся по грунтовым дорогам.

Фото: Минобороны

В феврале в Генштабе сообщили, что отдельные операторы в некоторых украинских подразделениях уже тестируют беспилотники с функцией искусственного интеллекта, однако эта технология остается сложной в реализации операций на фронте.

В мае заместитель главкома Сырского заявил, что ВСУ стремятся широко внедрить в армию искусственный интеллект, что помогло бы получить преимущество над россиянами на поле боя.

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