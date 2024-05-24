Заместитель Сырского: Для доминирования над россиянами ВСУ поможет искусственный интеллект

Андрей Лебеденко заявил, что в составе ВСУ созданы части, подразделения, органы управления, цель которых – технологическое доминирование на поле боя

Андрей Лебеденко (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины стремятся широко внедрить в армию искусственный интеллект, что помогло бы получить преимущество над россиянами на поле боя. Об этом на брифинге заявил заместитель Главнокомандующего ВСУ полковник Андрей Лебеденко.

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"Одно из основных направлений работы Генерального штаба – инновационная деятельность. Развернута масштабная деятельность. И это не просто слова, а факты, доказанные действием и результатом", – сказал он.

Для того чтобы сегодня перейти от количества беспилотных систем к более новому уровню по качеству, "мы намерены использование машинного зрения, и замахиваемся на искусственный интеллект", пояснил полковник.

По словам Лебеденко, в составе ВСУ созданы соответствующие части, подразделения, органы управления, цель которых – технологическое доминирование на поле боя, компенсирующее количество личного состава, в котором украинская армия уступает врагу.

"Мы работаем над тем, чтобы продукты нашего партнерства стали более массовыми, чтобы был новый уровень качества. Наша цель – использование искусственного интеллекта на поле боя", – добавил он, заявив, что ВСУ широко работает с отечественными производителями, со странами-партнерами, которые предоставляют необходимые технологии.

В сентябре 2023 Силы обороны начали испытывать на передовой беспилотный робот Ironclad, оборудованный тепловизионной камерой и боевой турелью "ШаБля" М2.

9 января 2024 года в рамках кластера для развития военных технологий в Украине Brave1 государство впервые законтрактовало роботизированные турели "ШаБля".

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