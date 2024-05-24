Заступник Сирського: Для домінування над росіянами ЗСУ допоможе штучний інтелект

Андрій Лебеденко заявив, що у складі ЗСУ створені відповідні частини, підрозділи, органи управління, мета яких – технологічне домінування на полі бою

Андрій Лебеденко (Фото: Генштаб ЗСУ)

Збройні Сили України прагнуть широко впровадити у військо штучний інтелект, що допомогло б здобути перевагу над росіянами на полі бою. Про це на брифінгу заявив заступник Головнокомандувача ЗСУ полковник Андрій Лебеденко.

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"Один з основних напрямків роботи Генерального штабу – інноваційна діяльність. Розгорнута масштабна діяльність. І це не просто слова, а факти, доведені дією та результатом", – сказав він.

Для того, щоб сьогодні перейти від кількості безпілотних систем до новішого рівня за якістю, "ми маємо наміри використання машинного зору і замахуємося на штучний інтелект", пояснив полковник.

За словами Лебеденка, у складі ЗСУ створені відповідні частини, підрозділи, органи управління, мета яких – технологічне домінування на полі бою, що компенсує кількість особового складу, в якому українська армія поступається ворогу.

"Ми працюємо над тим, щоб продукти нашого партнерства стали більш масовими, щоб був новий рівень якості. Наша мета – використання штучного інтелекту на полі бою", – додав він, заявивши, що ЗСУ широко працює з вітчизняними виробниками, з країнами-партнерами, які надають необхідні технології.

У вересні 2023 року Сили оборони почали випробовувати на передовій безпілотний робот Ironclad, обладнаний тепловізійною камерою та бойовою туреллю "ШаБля" М2.

9 січня 2024 року в межах кластера для розвитку військових технологій в Україні Brave1 держава вперше законтрактувала роботизовані турелі "ШаБля".

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