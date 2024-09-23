Завдяки штучному інтелекту захисники щотижня виявляють 12 000 одиниць техніки РФ – Міноборони

Ілюстративне фото: 117 бригада

Сили оборони кожного тижня виявляють 12 000 одиниць російської техніки завдяки платформі штучного інтелекту (ШІ) Avengers, розробленій Центром інновацій Міністерства оборони. Про це повідомила заступниця голови МО з питань цифровізації Катерина Чорногоренко.

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Такий результат досягається завдяки автоматичному аналізу відео з безпілотників та стаціонарних камер – за допомогою ШІ-платформи оператори можуть приймати рішення швидше та ефективніше, причому ризик помилок через втому зменшується, пояснюють у міністерстві.

"Платформа Avengers, розроблена Центром інновацій Міноборони, є унікальною у світі за обсягом відеоданих з ворожою технікою. Ми продовжуємо розвивати Avengers та інші ШІ-рішення, щоб забезпечити нашим військовим перевагу. Надалі плануємо розширити хмарні можливості платформи, а також інтегрувати ШІ-рішення на безпілотники", – зазначила Чорногоренко.

Зазначається, що Центр продовжує навчати цю ШІ-модель на нових даних – у такий спосіб можна удосконалювати якість розпізнавання різноманітної російської техніки, навіть у складних умовах. Зокрема, йдеться про танки, заховані у лісових масивах, або бойові машини піхоти, що рухаються ґрунтовими дорогами.

Фото: Міноборони

У лютому в Генштабі повідомили, що окремі оператори в деяких українських підрозділах уже тестують безпілотники з функцією штучного інтелекту, проте ця технологія залишається складною у втіленні операцій на фронті.

У травні заступник головкома Сирського заявив, що ЗСУ прагнуть широко впровадити у військо штучний інтелект, що допомогло б здобути перевагу над росіянами на полі бою.

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