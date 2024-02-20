Отдельные части тестируют дроны с искусственным интеллектом, но это сложный процесс – ВСУ

Вадим Сухаревский (Фото: Military Media Center)

Отдельные летчики в некоторых украинских подразделениях уже тестируют беспилотники с функцией искусственного интеллекта, однако эта технология остается сложной в воплощении операций на фронте. Об этом на брифинге 20 февраля рассказал заместитель главнокомандующего Вооруженными Силами Украины Вадим Сухаревский.

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Заместитель главкома рассказал, что, несмотря на тестирование некоторыми подразделениями этого типа беспилотников, это все равно "очень сложный процесс в плане организации и воплощения в жизнь этих дронов именно на фронте".

"Как мы отличаем фотографию ИИ и реальную? По количеству пальцев и тому подобное. Вот как раз это количество пальцев на картинке – тот момент, который нам надо воплощать в жизнь именно на фронте", – акцентировал он.

Сухаревский верит в ближайшую перспективу развития этого направления.

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17 февраля в Bloomberg сообщали о том, что Британия работает со странами, включая США, над тем, чтобы предоставить Украине тысячи новых беспилотников с искусственным интеллектом, которые могли бы одновременно атаковать российские цели.

Западные военные планировщики, разрабатывающие эту технологию, считают, что она может позволить Украине подавить определенные российские позиции с помощью беспилотных аппаратов.

В Минобороны заявили, что Украина наращивает производство дронов-камикадзе, чтобы компенсировать недостаток артиллерийских снарядов на фронте.

Начальник ГУР МО Буданов считает, что используемые на фронте беспилотники не принесут решающего преимущества ни Украине, ни России.

16 февраля министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Камышин предложил западным союзникам из НАТО закупить миллион дронов для Украины у украинских производителей. Так он отреагировал на заявление генсека НАТО Столтенберга, пообещавшего миллион беспилотников для ВСУ в течение 2024 года.

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