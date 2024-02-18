У Франції анонсували надання ЗСУ новітніх дронів-камікадзе
Найближчими тижнями Україна отримає від Франції новітні дрони-камікадзе. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Journal du Dimanche.
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Він зазначив, що Париж розробляє "нове покоління" дронів-камікадзе – це проєкт, який міністр розпочав після свого призначення, він перебуває наразі в експериментальній фазі.
"Найближчими тижнями Україна стане одним із перших бенефіціарів цих безпілотників", – сказав Лекорню.
Він наголосив, що це дасть можливість для бойових випробувань дронів, і інтереси України і Франції "тут збігаються".
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