У Франції анонсували надання ЗСУ новітніх дронів-камікадзе

"Найближчими тижнями Україна стане одним із перших бенефіціарів цих безпілотників", – сказав очільник французького оборонного відомства

Себастьян Лекорню (Фото - ЕРА)

Найближчими тижнями Україна отримає від Франції новітні дрони-камікадзе. Про це повідомив міністр оборони Франції Себастьян Лекорню в інтерв'ю Journal du Dimanche.

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Він зазначив, що Париж розробляє "нове покоління" дронів-камікадзе – це проєкт, який міністр розпочав після свого призначення, він перебуває наразі в експериментальній фазі.

"Найближчими тижнями Україна стане одним із перших бенефіціарів цих безпілотників", – сказав Лекорню.

Він наголосив, що це дасть можливість для бойових випробувань дронів, і інтереси України і Франції "тут збігаються".

16 лютого Зеленський перебував із візитом у Франції. Вони з Макроном підписали безпекову угоду між Україною та Францією. Повний текст – тут.

Ексміністр закордонних справ Клімкін в інтерв'ю LIGA.net наголосив, що гарантій безпеки в угоді немає – Захід не готовий надати їх Україні.

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