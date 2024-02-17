Клімкін про безпекові угоди: Гарантій безпеки там немає, Захід не готовий надати їх Україні

Ексглава МЗС переконаний, що в безпекових угодах від союзників не вистачає розуміння, що саме потрібно Україні

Павло Клімкін (Скриншот з відео LIGA.net)

Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що безпекові угоди, які були підписані Україною з Великою Британією, Німеччиною та Францією, не є "гарантіями безпеки". Про це він зазначив в інтерв'ю для YouTube-каналу LIGA.net.

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"Гарантій безпеки як таких там, звісно, немає. Наші партнери не йдуть в цю історію, оскільки вони не готові на те, щоб надати саме ці гарантії нам як країні, яка знаходиться у стані війни з ядерною державою", – висловився Клімкін.

За словами ексглави МЗС, в безпекових угодах від союзників не вистачає розуміння, що саме потрібно Україні.

Він навів у приклад оборонну угоду між США та Ізраїлем.

"Між американцями та Ізраїлем також укладаються десятирічні меморандуми. Але там є визначення, воно називається QMA (Quality of Military Advantage). Американці дізнаються, що Ізраїлю потрібно, щоб завжди мати військову перевагу. То ж, якби ми в ці угоди вписали концепцію того, що нам потрібно, а не того, що вони нам можуть дати...", – заявив Клімкін.

Дивіться повне інтерв'ю з Клімкіним на каналі LIGA.net в YouTube.