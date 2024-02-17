Клімкін про безпекові угоди: Гарантій безпеки там немає, Захід не готовий надати їх Україні
Міністр закордонних справ у 2014-2019 роках Павло Клімкін заявив, що безпекові угоди, які були підписані Україною з Великою Британією, Німеччиною та Францією, не є "гарантіями безпеки". Про це він зазначив в інтерв'ю для YouTube-каналу LIGA.net.
"Гарантій безпеки як таких там, звісно, немає. Наші партнери не йдуть в цю історію, оскільки вони не готові на те, щоб надати саме ці гарантії нам як країні, яка знаходиться у стані війни з ядерною державою", – висловився Клімкін.
За словами ексглави МЗС, в безпекових угодах від союзників не вистачає розуміння, що саме потрібно Україні.
Він навів у приклад оборонну угоду між США та Ізраїлем.
"Між американцями та Ізраїлем також укладаються десятирічні меморандуми. Але там є визначення, воно називається QMA (Quality of Military Advantage). Американці дізнаються, що Ізраїлю потрібно, щоб завжди мати військову перевагу. То ж, якби ми в ці угоди вписали концепцію того, що нам потрібно, а не того, що вони нам можуть дати...", – заявив Клімкін.
- 12 січня безпековий договір був укладений між президентом Зеленський та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.
- 16 лютого така угода була підписана главой української держави та канцлером Німеччини Олафом Шольцом. Повний текст можна прочитати тут.
- 17 лютого Зеленський підписав угоду з французьким колегою Макроном. Текст – тут.
- Загалом Україна сподівається підписати угоди про партнерство у сфері безпеки ще з 30 країнами.
Дивіться повне інтерв'ю з Клімкіним на каналі LIGA.net в YouTube.