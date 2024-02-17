Климкин о договорах безопасности: Гарантий безопасности там нет, нам их не готовы дать

Эксглава МИД убежден, что в соглашениях безопасности от союзников не хватает понимания, что именно нужно Украине

Павел Климкин (Скриншот с видео LIGA.net)

Министр иностранных дел в 2014-2019 годах Павел Климкин заявил, что соглашения о безопасности, которые были подписаны Украиной с Великобританией, Германией и Францией, не являются "гарантиями безопасности". Об этом он отметил в интервью для YouTube-канала LIGA.net.

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"Гарантий безопасности как таковых там, конечно, нет. Наши партнеры не идут в эту историю, поскольку они не готовы предоставить именно эти гарантии нам как стране, которая находится в состоянии войны с ядерным государством", – высказался Климкин.

По словам экс-главы МИД, в соглашениях безопасности от союзников не хватает понимания, что именно нужно Украине.

Он привел в пример оборонное соглашение между США и Израилем.

"Между американцами и Израилем также заключаются десятилетние меморандумы. Но там есть определение, оно называется QMA (Quality of Military Advantage). Американцы узнают, что Израилю нужно, чтобы всегда иметь военное преимущество. Так что если бы мы в эти соглашения вписали концепцию того, что нам нужно, а не того, что они нам могут дать...", – заявил Климкин.

Смотрите полное интервью с Климкиным на канале LIGA.net в YouTube.