Зеленський із Німеччини прилетів до Франції. Підпише безпекову угоду з Макроном – відео
Президент Володимир Зеленський із Німеччини прибув із візитом до Франції. Там він підпише безпекову угоду з французьким колегою Емманюелем Макроном.
"Париж. Запланована зустріч із президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", – написав глава держави.
Французький телеканал BFM TV опублікував у X (Twitter) відео, на якому можна побачити, як Зеленський виходить із літака в аеропорту "Орлі" під Парижем. Його зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.
Volodymyr Zelensky accueilli par le ministre des Armées Sébastien Lecornu à l'aéroport d'Orly pic.twitter.com/Jm7fKEmpPT— BFMTV (@BFMTV) February 16, 2024
Сьогодні Зеленський та німецький канцлер Олаф Шольц підписали двосторонню безпекову угоду, яка діятиме протягом 10 років. Повний текст можна прочитати тут.
12 січня ідентичний договір був укладений між українським президентом та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.
- 21 грудня 2023 року президент Франції пообіцяв "надавати подальшу підтримку" Україні для того, щоб країна могла "вести мирні переговори з Росією за кращих можливих умов".
- 16 січня французький лідер анонсував візит до України та підписання угоди про гарантії, а також пообіцяв нову військову допомогу від Парижа.
- Водночас, за інформацією ділового журналу Challenges, Макрон відклав попередньо заплановану на 13-14 лютого поїздку до України "з міркувань безпеки".