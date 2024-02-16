Зеленський із Німеччини прилетів до Франції. Підпише безпекову угоду з Макроном – відео

Сьогодні безпековий договір був підписаний між Україною та Німеччиною

Фото: Володимир Зеленський/Telegram

Президент Володимир Зеленський із Німеччини прибув із візитом до Франції. Там він підпише безпекову угоду з французьким колегою Емманюелем Макроном.

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"Париж. Запланована зустріч із президентом Макроном і важлива угода. Наша співпраця дає результати в захисті життя України та всієї нашої Європи", – написав глава держави.

Французький телеканал BFM TV опублікував у X (Twitter) відео, на якому можна побачити, як Зеленський виходить із літака в аеропорту "Орлі" під Парижем. Його зустрів міністр оборони Франції Себастьян Лекорню.

Volodymyr Zelensky accueilli par le ministre des Armées Sébastien Lecornu à l'aéroport d'Orly pic.twitter.com/Jm7fKEmpPT — BFMTV (@BFMTV) February 16, 2024

Сьогодні Зеленський та німецький канцлер Олаф Шольц підписали двосторонню безпекову угоду, яка діятиме протягом 10 років. Повний текст можна прочитати тут.

12 січня ідентичний договір був укладений між українським президентом та британським прем'єром Ріші Сунаком. Повний текст LIGA.net публікувала тут.