Зеленский из Германии прилетел во Францию. Подпишет договор безопасности с Макроном: видео
Президент Владимир Зеленский из Германии прибыл с визитом во Францию. Там он подпишет соглашение о безопасности с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.
"Париж. Запланирована встреча с президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы", – написал глава государства.
Французский телеканал BFM TV опубликовал в X (Twitter) видео, на котором можно увидеть, как Зеленский выходит из самолета в аэропорту "Орли" под Парижем. Его встретил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
Volodymyr Zelensky accueilli par le ministre des Armées Sébastien Lecornu à l'aéroport d'Orly pic.twitter.com/Jm7fKEmpPT— BFMTV (@BFMTV) February 16, 2024
Сегодня Зеленский и немецкий канцлер Олаф Шольц подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет. Полный текст можно прочитать здесь.
12 января идентичный договор был заключен между украинским президентом и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.
- 21 декабря 2023 года президент Франции пообещал "оказывать дальнейшую поддержку" Украине для того, чтобы страна могла "вести мирные переговоры с Россией при лучших возможных условиях".
- 16 января французский лидер анонсировал визит в Украину и заключение соглашения о гарантиях, а также пообещал новую военную помощь от Парижа.
- В то же время, по информации делового журнала Challenges, Макрон отложил предварительно запланированную на 13-14 февраля поездку в Украину "из соображений безопасности".