Зеленский из Германии прилетел во Францию. Подпишет договор безопасности с Макроном: видео

Сегодня договор безопасности был подписан между Украиной и Германией

Фото: Владимир Зеленский/Telegram

Президент Владимир Зеленский из Германии прибыл с визитом во Францию. Там он подпишет соглашение о безопасности с французским коллегой Эмманюэлем Макроном.

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"Париж. Запланирована встреча с президентом Макроном и важное соглашение. Наше сотрудничество дает результаты в защите жизни Украины и всей нашей Европы", – написал глава государства.

Французский телеканал BFM TV опубликовал в X (Twitter) видео, на котором можно увидеть, как Зеленский выходит из самолета в аэропорту "Орли" под Парижем. Его встретил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

Volodymyr Zelensky accueilli par le ministre des Armées Sébastien Lecornu à l'aéroport d'Orly pic.twitter.com/Jm7fKEmpPT — BFMTV (@BFMTV) February 16, 2024

Сегодня Зеленский и немецкий канцлер Олаф Шольц подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое будет действовать в течение 10 лет. Полный текст можно прочитать здесь.

12 января идентичный договор был заключен между украинским президентом и британским премьером Риши Сунаком. Полный текст LIGA.net публиковала здесь.