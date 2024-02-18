Во Франции анонсировали предоставление ВСУ новейших дронов-камикадзе

"В ближайшие недели Украина станет одним из первых бенефициаров этих беспилотников", – сказал глава французского оборонного ведомства

Себастьен Лекорню (фото - ЕРА)

В ближайшие недели Украина получит от Франции новейшие дроны-камикадзе. Об этом сообщил министр обороны Франции Себастьян Лекорню в интервью Journal du Dimanche.

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Он отметил, что Париж разрабатывает "новое поколение" дронов-камикадзе – это проект, который министр запустил после своего назначения, он находится в экспериментальной фазе.

"В ближайшие недели Украина станет одним из первых бенефициаров этих беспилотников", – сказал Лекорню.

Он подчеркнул, что это даст возможность для боевых испытаний дронов, и интересы Украины и Франции "здесь совпадают".

16 февраля Зеленский находился с визитом во Франции. Они с Макроном подписали соглашение о безопасности между Украиной и Францией. Полный текст – здесь.

Экс-министр иностранных дел Климкин в интервью LIGA.net подчеркнул, что гарантий безопасности в соглашении нет – Запад не готов предоставить их Украине.

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