Вночі збили 66 "шахедів". Військові розповіли, що робити, якщо знайшли щось схоже на дрони
У ніч проти 24 вересня російські окупаційні війська атакували Україну 85 засобами повітряного нападу: ракетами різного типу та ударними безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 66 "шахедів", повідомили у командування Повітряних сил.
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За даними військових, ворог запустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Ростовської області, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з Брянської області, одну ракету невідомого типу з Курської області та 81 ударний безпілотник типу Shahed.
Основними напрямками ударів були північ та центр України.
Українські військові збили 66 російських дронів у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 безпілотників "загубилися" у кількох областях України.
Повітряні сили закликали українців у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не вживати самостійних заходів, а негайно повідомляти правоохоронні органи або місцеву військову адміністрацію.
- Ввечері 21 вересня росіяни вдарили по Харкову: авіабомбою поцілили по житловій багатоповерхівці. Вранці стало відомо, що росіяни вдарили ФАБ-250, постраждала 21 людина, зокрема троє неповнолітніх.
- Увечері в понеділок, 23 вересня, росіяни завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого загинула одна людина.
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