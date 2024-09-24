Вночі збили 66 "шахедів". Військові розповіли, що робити, якщо знайшли щось схоже на дрони

Основними напрямками удару були північ та центр України, Росія атакувала 85 різними засобами повітряного нападу

Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 24 вересня російські окупаційні війська атакували Україну 85 засобами повітряного нападу: ракетами різного типу та ударними безпілотниками. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 66 "шахедів", повідомили у командування Повітряних сил.

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За даними військових, ворог запустив одну балістичну ракету "Іскандер-М" з Ростовської області, дві керовані авіаційні ракети Х-59/69 з Брянської області, одну ракету невідомого типу з Курської області та 81 ударний безпілотник типу Shahed.

Основними напрямками ударів були північ та центр України.

Українські військові збили 66 російських дронів у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській та Миколаївській областях. Ще 13 безпілотників "загубилися" у кількох областях України.

Повітряні сили закликали українців у разі виявлення підозрілих предметів, схожих на безпілотники, не вживати самостійних заходів, а негайно повідомляти правоохоронні органи або місцеву військову адміністрацію.

Ввечері 21 вересня росіяни вдарили по Харкову: авіабомбою поцілили по житловій багатоповерхівці. Вранці стало відомо, що росіяни вдарили ФАБ-250, постраждала 21 людина, зокрема троє неповнолітніх.

Увечері в понеділок, 23 вересня, росіяни завдали ударів по Запоріжжю, унаслідок чого загинула одна людина.

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