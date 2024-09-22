Россия атаковала дронами ночью: в Полтавской области попадания по энергетике

В Полтавской области и Хмельницком обошлось без пострадавших

Энергетика (Фото: ЕРА)

В ночь на 22 сентября российские оккупационные войска атаковали Хмельницкий и энергетический объект в Полтавской области. По данным представителей местных властей, люди не пострадали.

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В Хмельницком в результате удара РФ повреждено жилое здание, жертв и пострадавших нет, сообщил глава ОВА Сергей Тюрин.

В Полтавской области "шахеды" атаковали энергетический объект, без света осталось 56 бытовых и 30 юридических потребителей. По словам главы ОВА Филиппа Пронина, в Полтавской области также обошлось без пострадавших.

Вечером 20 сентября российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по центру Харькова, в результате чего пострадали 15 человек.

В ночь на 21 сентября оккупанты нанесли ракетный удар по городу Кривой Рог, в результате чего погибли люди. Впоследствии стало известно: жертвами удара стали 12-летний мальчик, а также две женщины (75 и 79 лет). Кроме того, травмирован 17-летний подросток и двое мужчин (31 и 50 лет). Они госпитализированы в состоянии средней тяжести.

Россияне ударили дроном по автомобилю с людьми в Никополе – погибли ребенок и женщина, еще один ребенок госпитализирован в тяжелом состоянии, госпитализирован мужчина.

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