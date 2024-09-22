Росія атакувала дронами вночі: у Полтавській області влучання по енергетиці

У Полтавській області та Хмельницькому обійшлося без постраждалих

Енергетика (Фото: ЕРА)

У ніч проти 22 вересня російські окупаційні війська атакували Хмельницький та енергетичний об'єкт у Полтавській області. За даними представників місцевої влади, люди не постраждали.

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У Хмельницькому внаслідок удару РФ пошкоджено житлову будівлю, жертв і постраждалих немає, повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.

У Полтавській області "шахеди" атакували енергетичний об'єкт, без світла залишились 56 побутових і 30 юридичних споживачів. За словами глави ОВА Філіпа Проніна, на Полтавщині також обійшлося без постраждалих.

Увечері 20 вересня російські окупаційні війська завдали три авіаудари по центру Харкова, внаслідок чого постраждало 15 людей.

У ніч проти 21 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, унаслідок чого загинули люди. Згодом стало відомо: жертвами удару стали 12-річний хлопчик, а також двоє жінок (75 і 79 років). Крім того, травмовано 17-річного підлітка і двох чоловіків (31 і 50 років). Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.

Росіяни вдарили дроном по автомобілю з людьми у Нікополі – загинули дитина та жінка, ще одна дитина ушпиталена у важкому стані, госпіталізовано чоловіка.

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