Росія атакувала дронами вночі: у Полтавській області влучання по енергетиці
У ніч проти 22 вересня російські окупаційні війська атакували Хмельницький та енергетичний об'єкт у Полтавській області. За даними представників місцевої влади, люди не постраждали.
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У Хмельницькому внаслідок удару РФ пошкоджено житлову будівлю, жертв і постраждалих немає, повідомив очільник ОВА Сергій Тюрін.
У Полтавській області "шахеди" атакували енергетичний об'єкт, без світла залишились 56 побутових і 30 юридичних споживачів. За словами глави ОВА Філіпа Проніна, на Полтавщині також обійшлося без постраждалих.
- Увечері 20 вересня російські окупаційні війська завдали три авіаудари по центру Харкова, внаслідок чого постраждало 15 людей.
- У ніч проти 21 вересня окупанти завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг, унаслідок чого загинули люди. Згодом стало відомо: жертвами удару стали 12-річний хлопчик, а також двоє жінок (75 і 79 років). Крім того, травмовано 17-річного підлітка і двох чоловіків (31 і 50 років). Вони госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
- Росіяни вдарили дроном по автомобілю з людьми у Нікополі – загинули дитина та жінка, ще одна дитина ушпиталена у важкому стані, госпіталізовано чоловіка.
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