Російська атака дронами на Полтавщині залишила без світла 20 населених пунктів

Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів

Енергетик (Фото: ЕРА)

У ніч проти 24 вересня російські окупанти атакували дронами Полтавську область, падіння уламків спричинили пошкодження енергетичного об'єкта. Про це повідомив очільник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін.

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За його словами, у Миргородському районі працювала протиповітряна оборона. Уламки збитого "шахеда" пошкодили кілька приватних будинків, люди не постраждали.

"Уламками також пошкоджено енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, в результаті чого без світла залишилися 20 населених пунктів. Залучені усі відповідні служби для ліквідації наслідків. Ситуація на контролі", – додав Пронін.

Загалом вночі росіяни атакували Україну 85 різними засобами повітряного нападу: дронами та ракетами. Сили ППО збили 66 "шахедів" у межах восьми областей.

22 вересня 2024 року росіяни атакували Хмельницький та енергетичний об'єкт у Полтавській області, люди тоді не постраждали.

Минулого тижня президент Зеленський збирав важливу Ставку, на якій обговорювали питання захисту української енергетики взимку.

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