Захист енергетики взимку та виробництво ракет: Зеленський зібрав важливу Ставку

Обговорено захист енергетики взимку, виробництво ракет і дронів, укріплення об'єктів і залучення інвестицій для розвитку промисловості

Енергетика (Фото: ЕРА)

Президент Володимир Зеленський повідомив, що провів "важливе" засідання Ставки. Зокрема обговорювалась підготовка української енергетики до зими, а також виробництво вітчизняної зброї.

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"Перше – захист енергетики цієї зими. Були всі основні представники галузі. Доповідали прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики Герман Галущенко", – написав Зеленський.

За його словами, обговорювалися стан інженерного захисту об'єктів, графік завершення робіт з укріплення, а також розміщення систем РЕБ і ППО, включно й очікувані системи Patriot.

Друге питання стосувалося виробництва ракет, дронів і засобів радіоелектронної боротьби. Доповідали віцепрем'єр Михайло Федоров, міністр оборони Рустем Умєров і міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

Обговорили рішення, які допоможуть нашій промисловості максимально використати свій потенціал, зокрема довгострокові державні контракти та залучення іноземних інвестицій.

З анонсованого Зеленським у червні 1 ГВт газової маневрової генерації до кінця року в Україні побудовано лише близько 60 МВт.

Європейський Союз допоможе Україні відремонтувати 2,5 ГВт потужностей цієї зими, а також експортує до країни 2 ГВт електроенергії. Отже, ЄС покриє понад 25% енергетичних потреб України на майбутню зиму.

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