Защита энергетики зимой и производство ракет: Зеленский собрал важную Ставку

Обсуждена защита энергетики зимой, производство ракет и дронов, укрепление объектов и привлечение инвестиций для развития промышленности

Энергетика (Фото: ЕРА)

Президент Владимир Зеленский сообщил, что провел "важное" заседание Ставки. В частности обсуждалась подготовка украинской энергетики к зиме, а также производство отечественного оружия.

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"Первое – защита энергетики этой зимой. Были все основные представители отрасли. Докладывали премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики Герман Галущенко", – написал Зеленский.

По его словам, обсуждались состояние инженерной защиты объектов, график завершения работ по укреплению, а также размещение систем РЭС и ПВО, включая ожидаемые системы Patriot.

Второй вопрос касался производства ракет, дронов и средств радиоэлектронной борьбы. Докладывали вице-премьер Михаил Федоров, министр обороны Рустем Умеров и министр иностранных дел Андрей Сибига.

Обсудили решения, которые помогут нашей промышленности максимально использовать свой потенциал, включая долгосрочные государственные контракты и привлечение иностранных инвестиций.

Из анонсированного Зеленским в июне 1 ГВт газовой маневровой генерации до конца года в Украине построено всего около 60 МВт.

Европейский Союз поможет Украине отремонтировать 2,5 ГВт мощности этой зимой, а также экспортирует в страну 2 ГВт электроэнергии. Таким образом, ЕС покроет более 25% энергетических потребностей Украины на предстоящую зиму.

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