Количество пострадавших в результате ударов по Харькову возросло до 31 – фото

Еще три человека погибли в результате российских атак по городу 24 сентября

Последствия атаки (Фото: ГСЧС)

Число пострадавших в результате массированного авиаудара России по Харькову увеличилось до 31. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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В частности, оккупанты ударили по многоэтажному дому в Киевском районе и по хлебопекарному предприятию. Синегубов заявил, что на предприятии один человек погиб и восемь пострадали. Обстрел совершен авиабомбой ФАБ-500.

Всего в результате ударов по Харькову 24 сентября погибли три человека.

Национальная полиция уточнила, что оккупанты нанесли семь авиаударов. Зафиксированы попадания в Киевском, Салтовском, Немышлянском и Шевченковском районах Харькова.

У поврежденной многоэтажки развернут штаб полиции. Все потерявшие связь с родными могут обратиться с заявлениями и сдать образец ДНК. Также граждане могут подать заявление о повреждении имущества.

По информации прокуратуры, около 15:15 Вооруженные силы РФ ударили по пригороду Харькова и непосредственно Харькову. Оккупанты осуществили пуски восьми управляемых авиационных бомб из трех самолетов Су-34 из воздушного пространства Белгородской области.

Две бомбы попали по территории Циркуновской территориальной громады. Еще шесть попаданий зафиксировано по Харькову – в Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах.

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото: Харьковская ОВА

Фото6 Харьковская областная прокуратура

Вечером 20 сентября российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по центру Харькова, в результате чего пострадали 15 человек.

21 сентября оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове. Ранения получили более 20 человек.

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