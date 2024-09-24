Россияне ударили по многоэтажкам в двух районах Харькова: есть погибшие и 15 раненых

Харьков (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Днем во вторник, 24 сентября, россияне нанесли авиационные удары по Харькову. Об этом сообщили мэр города Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

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В 15:26 Терехов написал, что оккупанты бьют КАБами по одному из самых населенных районов города и призвал быть осторожными. Синегубов подтвердил, что в городе раздаются взрывы.

В 15:37 Терехов написал, что удары пришлись по четырем административным районам Харькова. По его словам, информация о пострадавших и разрушениях собирается соответствующими службами.

Впоследствии он добавил, что есть попадание в многоэтажки в Киевском и Салтовском районах.

По данным Синегубова, прилеты двух КАБов зафиксировали в Салтовском районе Харькова.

ДОПОЛНЕНО В 16:00. Терехов сообщил, что предварительно есть погибшие. В то же время Синегубов добавил, что в результате атаки травмированы пять человек. Также, по его словам, под завалами находятся люди, ведь в один из домов – прямое попадание.

ДОПОЛНЕНО В 16:12. Синегубов сообщил, что в результате российских ударов по меньшей мере один человек погиб. Еще 15 получили ранения.

ДОПОЛНЕНО В 16:14. Число погибших в результате обстрела возросло до двух, заявил Синегубов.

ДОПОЛНЕНО В 16:16. Число погибших увеличилось до трех человек. Разбор завалов продолжается, написав глава ОВА.

Терехов уточнил, что в Киевском районе в жилом доме шесть пострадавших. Этажи в доме сложились с восьмого по третий.

Вечером 20 сентября российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по центру Харькова, в результате чего пострадали 15 человек.

21 сентября оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове. Ранения получили более 20 человек.

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