Росіяни вдарили КАБами по Харкову: є загиблі й 22 поранених – фото, відео

Харків (Фото: Харківська ОВА)

Удень у вівторок, 24 вересня, росіяни завдали авіаційних ударів по Харкову. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов та очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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О 15:26 Терехов написав, що окупанти б'ють КАБами по одному з найнаселеніших районів міста і закликав бути обережними. Синєгубов підтвердив, що в місті лунають вибухи.

О 15:37 Терехов написав, що удари прийшлися по чотирьох адміністративних районах Харкова. За його словами, інформацію щодо постраждалих та руйнувань збирають відповідні служби.

Згодом він додав, що є влучання у багатоповерхівки у Київському та Салтівському районах.

За даними Синєгубова, прильоти двох КАБів зафіксували в Салтівському районі Харкова.

ДОПОВНЕНО О 16:00. Терехов повідомив, що, попередньо, є загиблі. Водночас Синєгубов додав, що унаслідок атаки травмовано п’ять людей. Також, за його словами, під завалами перебувають люди, адже в один із будинків – пряме влучання.

ДОПОВНЕНО О 16:12. Синєгубов повідомив, що внаслідок російських ударів щонайменше одна людина загинула. Ще 15 отримали поранення.

ДОПОВНЕНО О 16:14. Кількість загиблих унаслідок обстрілу зросла до двох, заявив Синєгубов.

ДОПОВНЕНО О 16:16. Кількість загиблих збільшилася до трьох людей. Розбір завалів триває, написав очільник ОВА.

Терехов уточнив, що у Київському районі у житловому будинку шестеро постраждалих. Поверхи у будинку склалися з восьмого по третій.

Мер Харкова додав, що будинок, по якому прийшовся удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку повномасштабної війни. Його майже відремонтували, вставили усі вікна, утеплили, підготували до опалювального сезону.

ДОПОВНЕНО О 16:47. Кількість постраждалих унаслідок російської атаки збільшилась до 22, повідомив Синєгубов.

ДОПОВНЕНО О 17:10. Синєгубов заявив, що росіяни завдали щонайменше п‘ять ударів керованими авіабомбами. Влучання зафіксували в багатоповерховий будинок, по цивільному підприємству, а також на відкритій території.

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Фото: Telegram-канал Дениса Шмигаля

Увечері 20 вересня російські окупаційні війська завдали трьох авіаударів по центру Харкова, внаслідок чого постраждало 15 людей.

21 вересня окупанти вдарили по багатоповерхівці у Харкові. Поранення отримали понад 20 людей.

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