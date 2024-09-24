Кількість постраждалих унаслідок ударів по Харкову зросла до 31 – фото

Ще троє людей загинули унаслідок російських атак по місту 24 вересня

Наслідки атаки (Фото: ДСНС)

Кількість постраждалих унаслідок масованого авіаудару Росії по Харкову збільшилась до 31. Про це повідомили мер міста Ігор Терехов і очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

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Зокрема, окупанти вдарили по багатоповерховому будинку в Київському районі та по хлібопекарському підприємству. Синєгубов заявив, що на підприємстві одна людина загинула та вісім постраждали. Обстріл здійснено авіабомбою ФАБ-500.

Загалом унаслідок ударів по Харкову 24 вересня загинули троє людей.

Національна поліція уточнила, що окупанти завдали сім авіаударів. Зафіксовані влучання в Київському, Салтівському, Немишлянському та Шевченківському районах Харкова.

Біля пошкодженої багатоповерхівки розгорнуто штаб поліції. Всі, хто втратив зв’язок з рідними, можуть звернутися із заявами та здати зразок ДНК. Також громадяни можуть подати заяву про пошкодження майна.

За інформацією прокуратури, близько 15:15 Збройні сили РФ вдарили по передмістю Харкова та безпосередньо Харкову. Окупанти здійснили пуски восьми керованих авіаційних бомб з трьох літаків Су-34 з повітряного простору Бєлгородської області.

Дві бомби влучили по території Циркунівської територіальної громади. Ще шість влучань зафіксовано по Харкову – в Шевченківському, Київському, Салтівському і Немишлянському районах.

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото: Харківська ОВА

Фото6 Харківська обласна прокуратура

Увечері 20 вересня російські окупаційні війська завдали трьох авіаударів по центру Харкова, внаслідок чого постраждало 15 людей.

21 вересня окупанти вдарили по багатоповерхівці у Харкові. Поранення отримали понад 20 людей.

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