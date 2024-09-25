З’явилось відео перших хвилин після удару керованою авіабомбою по багатоповерховому будинку в Київському районі Харкова 24 вересня. Ролик опублікував перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

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За його словами, поліціянти одними з перших прибули на місце авіаційного удару та надавали домедичну допомогу пораненим, евакуювали мешканців, разом із рятувальниками розбирали завали.

Вдень 24 вересня окупанти масовано атакували Харків КАБами. Унаслідок ударів загинули три людини. Ще понад 30 людей отримали поранення.

За інформацією прокуратури, внаслідок прямого влучання авіабомби у девʼятиповерховий житловий будинок у Київському районі безвісти зниклою залишається жінка. Пошуково-рятувальна операція триває.

Увечері 20 вересня російські окупаційні війська завдали трьох авіаударів по центру Харкова, внаслідок чого постраждало 15 людей.

21 вересня окупанти вдарили по багатоповерхівці у Харкові. Поранення отримали понад 20 людей.

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