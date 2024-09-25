Появилось видео первых минут после удара управляемой авиабомбой по многоэтажному дому в Киевском районе Харькова 24 сентября. Ролик опубликовал первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

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По его словам, полицейские одними из первых прибыли на место авиационного удара и оказывали медицинскую помощь раненым, эвакуировали жителей, вместе со спасателями разбирали завалы.

Днем 24 сентября оккупанты массированно атаковали Харьков КАБами. В результате ударов погибли три человека. Еще более 30 человек получили ранения.

По информации прокуратуры, в результате прямого попадания авиабомбы в девятиэтажный жилой дом в Киевском районе без вести пропавшей остается женщина. Поисково-спасательная операция продолжается.

Вечером 20 сентября российские оккупационные войска нанесли три авиаудара по центру Харькова, в результате чего пострадали 15 человек.

21 сентября оккупанты ударили по многоэтажке в Харькове. Ранения получили более 20 человек.

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