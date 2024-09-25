Россияне ударили по Краматорску тремя КАБами – двое погибших, среди пострадавших дети

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Россияне ударили по Краматорску Донецкой области – известно о двух погибших, по меньшей мере 12 раненых, среди них — трое детей. Об этом сообщил глава обладминистрации Вадим Филашкин.

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Удар оккупантов произошел днем 25 сентября – РФ сбросила три управляемых авиабомбы, из-за чего погибли два человека и были ранены по меньшей мере 12, написал он.

Среди пострадавших — трое детей, отметил чиновник.

Обследование места российского преступления продолжается:

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Фото: Telegram Вадим Филашкин

Фото: Telegram Вадим Филашкин

В воскресенье, 22 сентября, россияне атаковали Краматорск – ранили пятерых человек, в том числе в тяжелом состоянии находится 16-летняя девушка. В полдень на следующий день россияне еще раз ударили по городу – погибла женщина, ранены три человека.

24 сентября оккупанты ударили по Покровску – в эпицентре взрыва в очередной раз оказалась жилая застройка, погибли два человека.

Днем того же дня оккупанты массированно атаковали Харьков КАБами. В результате ударов погибли три человека. Еще более 30 человек получили ранения.

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