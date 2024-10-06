Вночі Україну атакували понад 90 російських дронів і ракет: збили під 60 штук
У ніч проти 6 жовтня російські війська вкотре атакували Україну десятками ударних безпілотників та ракетами різних типів. Українські військові збили дві ракети та 56 "шахедів", повідомили в командуванні Повітряних сил.
За даними військових, цієї ночі Україну було атаковано понад 90 різноманітними засобами повітряного нападу.
Зокрема, ворог запустив:
→ дві балістичні ракети "Іскандер-М";
→ одну крилату ракету "Іскандер-К";
→ одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;
→ 87 "шахедів".
Загалом Повітряні сили збили дві ракети та 56 ворожих дронів у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.
- У ніч проти 6 жовтня "шахеди" влучили по об'єктах цивільної інфраструктури в Одеській області, одна людина у важкому стані.
- Також Росія намагалася атакувати Київ, однак всі дрони збили над містом та на підступах до нього.