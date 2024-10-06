Вночі Україну атакували понад 90 російських дронів і ракет: збили під 60 штук
Полювання на ''шахеди'' (Фото: Анатолій Штефан)

У ніч проти 6 жовтня російські війська вкотре атакували Україну десятками ударних безпілотників та ракетами різних типів. Українські військові збили дві ракети та 56 "шахедів", повідомили в командуванні Повітряних сил.

За даними військових, цієї ночі Україну було атаковано понад 90 різноманітними засобами повітряного нападу.

Зокрема, ворог запустив:

дві балістичні ракети "Іскандер-М";

одну крилату ракету "Іскандер-К";

одну керовану авіаційну ракету Х-59/69;

87 "шахедів".

Загалом Повітряні сили збили дві ракети та 56 ворожих дронів у Миколаївській, Одеській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській, Вінницькій, Хмельницькій, Запорізькій, Житомирській та Харківській областях.

  • У ніч проти 6 жовтня "шахеди" влучили по об'єктах цивільної інфраструктури в Одеській області, одна людина у важкому стані. 
  • Також Росія намагалася атакувати Київ, однак всі дрони збили над містом та на підступах до нього.
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