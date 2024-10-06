Ночью Украину атаковали более 90 российских дронов и ракет: сбили под 60 штук

Военным удалось сбить две ракеты и 56 "шахедов"

Охота на шахеды (Фото: Анатолий Штефан)

В ночь на 6 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину десятками ударных беспилотников и ракетами разных типов. Украинские военные сбили две ракеты и 56 "шахед", сообщили в Командовании Воздушных сил.

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По данным военных, этой ночью Украина была атакована более 90 разнообразными средствами воздушного нападения.

В частности, враг запустил:

→ две баллистические ракеты Искандер-М;

→ одну крылатую ракету Искандер-К;

→ одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;

→ 87 "шахедов".

В целом воздушные силы сбили две ракеты и 56 вражеских дронов в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.