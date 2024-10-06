Ночью Украину атаковали более 90 российских дронов и ракет: сбили под 60 штук
В ночь на 6 октября российские войска в очередной раз атаковали Украину десятками ударных беспилотников и ракетами разных типов. Украинские военные сбили две ракеты и 56 "шахед", сообщили в Командовании Воздушных сил.
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По данным военных, этой ночью Украина была атакована более 90 разнообразными средствами воздушного нападения.
В частности, враг запустил:
→ две баллистические ракеты Искандер-М;
→ одну крылатую ракету Искандер-К;
→ одну управляемую авиационную ракету Х-59/69;
→ 87 "шахедов".
В целом воздушные силы сбили две ракеты и 56 вражеских дронов в Николаевской, Одесской, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской, Полтавской, Винницкой, Хмельницкой, Запорожской, Житомирской и Харьковской областях.
- В ночь на 6 октября "шахеды" попали по объектам гражданской инфраструктуры в Одесской области, один человек в тяжелом состоянии.
- Россия пыталась атаковать Киев, однако все дроны сбили над городом и на подступах к нему.