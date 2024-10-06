Россия обстреляла здание пожарно-спасательной части в Краматорске – фото последствий
Утром 6 октября российские оккупационные войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области, повреждена пожарно-спасательная часть. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.
"Под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части. Взрывной волной повреждено остекление окон здания и ворота гаража", – говорится в сообщении.
Спасатели и другие люди не пострадали.
В воскресенье, 22 сентября, россияне атаковали Краматорск – ранили пятерых человек, в том числе в тяжелом состоянии находится 16-летняя девушка. В полдень на следующий день россияне еще раз ударили по городу – погибла женщина, ранены три человека.
В результате атаки на Краматорск 25 сентября было известно о двух погибших и по меньшей мере 12 раненых, среди них — трое детей.