Россия обстреляла здание пожарно-спасательной части в Краматорске – фото последствий

Спасатели и другие люди не пострадали, отметили правоохранители

Последствия российского удара по Краматорску (Фото: МВД)

Утром 6 октября российские оккупационные войска нанесли удар по Краматорску Донецкой области, повреждена пожарно-спасательная часть. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел.

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"Под вражеский огонь попало здание государственной пожарно-спасательной части. Взрывной волной повреждено остекление окон здания и ворота гаража", – говорится в сообщении.

Спасатели и другие люди не пострадали.

Фото: МВД

Фото: МВД

Фото: МВД

В воскресенье, 22 сентября, россияне атаковали Краматорск – ранили пятерых человек, в том числе в тяжелом состоянии находится 16-летняя девушка. В полдень на следующий день россияне еще раз ударили по городу – погибла женщина, ранены три человека.

В результате атаки на Краматорск 25 сентября было известно о двух погибших и по меньшей мере 12 раненых, среди них — трое детей.