На Миколаївщині "шахед" влучив на території ферми, була пожежа
Росіяни атакували дронами-камікадзе типу Shahed Миколаївщину – один з безпілотників влучив на території ферми, зайнялася пожежа. Про це повідомив очільник Миколаївської обладміністрації Віталій Кім.
За його даними, в області захисникам вдалося знищити три "шахеда".
Окупанти атакували Снігурівську громаду – через влучання одного з безпілотника виникла пожежа на території фермерського господарства, а також через падіння уламків збитого дрона відбулося займання сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту, написав Кім.
Пожежі вдалося оперативно ліквідувати, обійшлося без постраждалих, повідомив очільник ОВА.
- Вночі 12 жовтня росіяни здійснили авіаудари по Запоріжжю – троє постраждалих, серед них 12-річна дівчинка, є руйнування.
Загалом залучено 34 рятувальники та шість одиниць техніки – на місцях працюють поліціянти, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста, зазначила ДСНС.