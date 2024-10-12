На Миколаївщині "шахед" влучив на території ферми, була пожежа

В області захисникам вдалося знищити три "шахеда"

Shahed (Ілюстративне фото:Pacific Press)

Росіяни атакували дронами-камікадзе типу Shahed Миколаївщину – один з безпілотників влучив на території ферми, зайнялася пожежа. Про це повідомив очільник Миколаївської обладміністрації Віталій Кім.

За його даними, в області захисникам вдалося знищити три "шахеда".

Окупанти атакували Снігурівську громаду – через влучання одного з безпілотника виникла пожежа на території фермерського господарства, а також через падіння уламків збитого дрона відбулося займання сухої трави на відкритій території за межами населеного пункту, написав Кім.

Пожежі вдалося оперативно ліквідувати, обійшлося без постраждалих, повідомив очільник ОВА.