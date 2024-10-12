Вночі 12 жовтня росіяни здійснили авіаудари по Запоріжжю – троє постраждалих, серед них 12-річна дівчинка, є руйнування. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Окрім дитини постраждали жінки 55 та 22 років, написав голова обладміністрації Іван Федоров.

Через удар повністю зруйнований приватний будинок, аварійно-рятувальні роботи тривають, кількість постраждалих уточнюється, повідомила ДСНС.

Також вогнеборці ліквідували полум'я у складських приміщеннях і майстернях на площі 15 метрів квадратних, пошкоджено фасади та скління будинків.

Загалом залучено 34 рятувальники та шість одиниць техніки – на місцях працюють поліціянти, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста, зазначило відомство.

За даними рятувальників, загалом пожежі охопили 35 квадратних метрів:

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС

Фото: ДСНС