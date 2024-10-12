Росіяни вдарили по Запоріжжю – серед постраждалих дитина, є руйнування: відео, фото
Вночі 12 жовтня росіяни здійснили авіаудари по Запоріжжю – троє постраждалих, серед них 12-річна дівчинка, є руйнування. Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Окрім дитини постраждали жінки 55 та 22 років, написав голова обладміністрації Іван Федоров.
Через удар повністю зруйнований приватний будинок, аварійно-рятувальні роботи тривають, кількість постраждалих уточнюється, повідомила ДСНС.
Також вогнеборці ліквідували полум'я у складських приміщеннях і майстернях на площі 15 метрів квадратних, пошкоджено фасади та скління будинків.
Загалом залучено 34 рятувальники та шість одиниць техніки – на місцях працюють поліціянти, вибухотехніки та волонтери Червоного Хреста, зазначило відомство.
За даними рятувальників, загалом пожежі охопили 35 квадратних метрів:
- Уранці 10 жовтня російські окупаційні війська атакували Запоріжжя, є руйнування і постраждалі.
- Також з ранку того дня окупанти атакували ударними безпілотниками Кривий Ріг: пошкоджено п'ятиповерхівку.
- В ніч проти 11 жовтня РФ знову запускала "шахеди", зокрема на Київ. Тієї самої ночі ворог атакував Одеську область балістичними ракетами, внаслідок чого загинули чотири людини, зокрема підліток.