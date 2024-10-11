РФ вп’яте від початку жовтня атакувала Київ: ударні дрони заходили з різних напрямків

У столиці гриміли вибухи, сили ППО працювали по ворожих безпілотниках

Ілюстративне фото: Depositphotos

Рано вранці 11 жовтня Росія вчергове атакувала ударними дронами. У Києві працює протиповітряна оборона, повідомили начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко та мер столиці Віталій Кличко.

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"У столиці чути звуки вибухів – працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях", – написав Кличко о 05:25.

Тривогу у Києві оголошено з 03:16 через загрозу ворожих безпілотників.

О 04:01 Попко повідомив, що в області, на підступах до Києва працює ППО.

На момент публікації новини тривога в столиці все ще триває.

Повітряні сили звітують і про інші групи "шахедів", що атакують Україну. Зокрема, зафіксовано безпілотники у Сумській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській і Полтавській областях.

ОНОВЛЕНО О 06:25. Відбій тривоги в Києві.

ОНОВЛЕНО О 06:55. Попко повідомив, що це була вже п’ята повітряна атака на Київ з початку жовтня. Дрони заходили з різних напрямків, тривога у столиці тривала понад три години.

ППО знешкодила всі ворожі безпілотники, що загрожували столиці. Інформація щодо руйнувань чи постраждалих не надходила.

Бойова робота проти решти запущених БпЛА ворога триває, тому можливі нові тривоги.

У ніч проти 10 жовтня росіяни атакували українські регіони ракетами різних типів та ударними безпілотниками. Сили протиповітряної оборони збили 41 дрон.

Зранку 10 жовтня окупанти атакували ударними безпілотниками Кривий Ріг: пошкоджено п'ятиповерхівку.

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