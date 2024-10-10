Росія заявила про "знищення" дивізіону Patriot. Ігнат розповів, що насправді сталося 9 жовтня

Юрій Ігнат наголосив, що система Patriot є однією із найпріоритетніших цілей для ворога

Patriot (Фото: Генштаб ЗСУ)

Міністерство оборони Росії повідомило про нібито знищення дивізіону системи Patriot у Дніпропетровській області. Тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління комунікацій Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат заявив, що ворог лише пошкодив кілька одиниць техніки, а не знищив.

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"Це війна, на війні отримують поранення не лише люди, а й техніка. Мало того, цей же підрозділ Patriot продовжує виконувати завдання в регіоні", – заявив представник ПС.

Він додав, що того самого дня Patriot вів протиповітряний бій проти групи російських балістичних ракет, частину з яких вдалося перехопити.

Ігнат наголосив, що система Patriot є однією із найпріоритетніших цілей для ворога, адже завдяки їй Україна тримає на певній дистанції російську авіацію.

"Технології на війні стрімко розвиваються, їхні керовані авіабомби почали летіти далі, вони зробили висновки, коли втратили з десяток літаків під час своїх попередніх зухвалих атак. І тепер полювати за російськими "сушками" значно складніше", – заявив представник ПС.

За його словами, росіяни змінюють тактику застосування, використовують усі доступні методи ведення розвідки – від супутників і розвідувальних дронів до наземної агентури, противник не економить "Іскандерів", маючи інформацію про потенційне перебування Patriot в тому чи іншому районі.

"Пам’ятаєте про збір на макети, про їх важливість і необхідність в цих умовах ведення війни. Ворог часто цілить по макетах, але інколи, на жаль, це – реальна техніка", – констатував Ігнат.

Він наголосив, що лише українські військові випробували й застосовують цю систему в таких умовах, коли ситуація на полі бою швидко змінюється, коли ворог застосовує десятки систем розвідки, радіоелектронної боротьби та засобів повітряного нападу – ракет та ударних дронів різних типів.

Patriot треба у цих умовах швидко змінювати позицію, ефективно маскуватися, застосовувати обмежену кількість техніки у прифронтовій зоні, і разом з тим, намагатись вполювати російський літак на великій відстані, або хоча б активно відпрацювати по ньому, що не дозволить йому наближатися ближче, додав речник.

Увечері 9 жовтня Міноборони держави-агресора повідомило, що біля села Пашена Балка ракетами типу "Іскандер" нібито знищено багатофункціональну станцію радіолокації, кабіну бойового управління, пускову установку ЗРК Patriot та особовий склад зенітно-ракетного дивізіону. Ще одна пускова установка Patriot нібито зазнала пошкоджень.

Бойова робота Patriot по балістичних ракетах 9 жовтня (Скриншот: з камери російського дрона)