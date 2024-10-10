Россия заявила о "уничтожении" дивизиона Patriot. Игнат рассказал, что произошло 9 октября

Юрий Игнат подчеркнул, что система Patriot является одной из приоритетных целей для врага

Patriot (Фото: Генштаб ВСУ)

Министерство обороны России сообщило о якобы уничтожении дивизиона системы Patriot в Днепропетровской области. Временный исполняющий обязанности начальника управления коммуникаций Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат заявил, что враг лишь повредил несколько единиц техники, а не уничтожил.

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"Это война, на войне получают ранения не только люди, но и техника. Более того, это же подразделение Patriot продолжает выполнять задачи в регионе", — заявил представитель ВС.

Он добавил, что в тот же день Patriot вел противовоздушную борьбу против группы российских баллистических ракет, часть из которых удалось перехватить.

Игнат подчеркнул, что система Patriot является одной из приоритетных целей для врага, ведь благодаря ей Украина держит на определенной дистанции российскую авиацию.

"Технологии на войне стремительно развиваются, их управляемые авиабомбы начали лететь дальше, они сделали выводы, когда потеряли с десяток самолетов во время своих предыдущих дерзких атак. И теперь охотиться за российскими "сушками" гораздо сложнее", – заявил представитель ВС.

По его словам, россияне меняют тактику применения, используют все доступные методы ведения разведки – от спутников и разведывательных дронов до наземной агентуры, противник не экономит "Искандеров", располагая информацией о потенциальном пребывании Patriot в том или ином районе.

"Помните о сборе на макеты, об их важности и необходимости в этих условиях ведения войны. Враг часто целит по макетам, но иногда, к сожалению, это реальная техника", — констатировал Игнат.

Он подчеркнул, что только украинские военные опробовали и применяют эту систему в таких условиях, когда ситуация на поле боя быстро меняется, когда враг применяет десятки систем разведки, радиоэлектронной борьбы и средств воздушного нападения – ракет и ударных дронов разных типов.

Patriot нужно в этих условиях быстро менять позицию, эффективно маскироваться, применять ограниченное количество техники в прифронтовой зоне, и вместе с тем, пытаться подстрелить российский самолет на большом расстоянии, или хотя бы активно отработать по нему, что не позволит ему приближаться поближе, добавил спикер.

Вечером 9 октября Минобороны государства-агрессора сообщило, что у села Пашена Балка ракетами типа "Искандер" якобы уничтожена многофункциональная радиолокационная станция, кабина боевого управления, пусковая установка ЗРК Patriot и личный состав зенитно-ракетного дивизиона. Еще одна пусковая установка Patriot якобы получила повреждения.